Toldo: "Cecchi Gori è un signore e ha fatto tanti sforzi per la Fiorentina"

Questo il parere dell'ex portiere viola Toldo a RMC Sport: "Cecchi Gori è sempre stato un signore nei miei confronti e ha fatto anche tanti sforzi a favore della Fiorentina in un mondo calcistico che...

Questo il parere dell'ex portiere viola Toldo a RMC Sport: "Cecchi Gori è sempre stato un signore nei miei confronti e ha fatto anche tanti sforzi a favore della Fiorentina in un mondo calcistico che era avverso. Sono contento che si sia ripreso dai problemi di salute che ha avuto”.

Toldo parla anche dello Scudetto perso nella stagione 1998/99: “E’ stato un peccato. Purtroppo per competere e tenere la marcia bisognava avere la rosa ampia, utile nei mesi topici. E stata comunque una stupenda avventura”.