Cecchi Gori: "A Firenze mi vogliono bene, il tempo degli striscioni è passato. Posso tornarci"

Vittorio Cecchi Gori ha parlato a Rai Uno, queste le sue parole:"A Firenze mi vogliano bene. Io adesso vivo la situazione con più tranquillità rispetto a prima. Anche se in passato ci sono stati degli...

Vittorio Cecchi Gori ha parlato a Rai Uno, queste le sue parole:

"A Firenze mi vogliano bene. Io adesso vivo la situazione con più tranquillità rispetto a prima. Anche se in passato ci sono stati degli striscioni contro di me adesso sento che le cose intorno a me sono cambiate e c'è un clima più sereno. Dopo la malattia vedo le cose in modo diverso e sento di poter tornare anche a Firenze".