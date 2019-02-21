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Cecchi Gori: "A Firenze mi vogliono bene, il tempo degli striscioni è passato. Posso tornarci"

Vittorio Cecchi Gori ha parlato a Rai Uno, queste le sue parole:"A Firenze mi vogliano bene. Io adesso vivo la situazione con più tranquillità rispetto a prima. Anche se in passato ci sono stati degli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2019 16:15
Cecchi Gori: "A Firenze mi vogliono bene, il tempo degli striscioni è passato. Posso tornarci" -
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Vittorio Cecchi Gori ha parlato a Rai Uno, queste le sue parole:

"A Firenze mi vogliano bene. Io adesso vivo la situazione con più tranquillità rispetto a prima. Anche se in passato ci sono stati degli striscioni contro di me adesso sento che le cose intorno a me sono cambiate e c'è un clima più sereno. Dopo la malattia vedo le cose in modo diverso e sento di poter tornare anche a Firenze".

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