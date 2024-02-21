Una bella notizia: Cecchi Gori ha lasciato la terapia intensiva, sta meglio. Rita Rusic: "Grazie a tutti"

Vittorio Cecchi Gori ha passato dei giorni difficili, le sue condizioni erano gravi ed era stato portato in terapia intensiva

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha lasciato ieri sera il reparto di Rianimazione e terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove il direttore, il prof. Massimo Antonelli, e il suo staff lo hanno avuto in cura per una settimana. L’ha annunciato l'ex moglie Rita Rusic, che con il figlio Mario junior è stata accanto a Cecchi Gori dal primo momento del ricovero, avvenuto lunedì scorso.

"Non finirò mai di ringraziare la struttura e i relativi professori - ha commentato Rusic -. Anche la vicinanza degli affetti più cari è stata e sarà determinante alla sua lenta ma progressiva ripresa". Il produttore cinematografico è stato trasferito e affidato alle cure del suo medico personale e amico di famiglia, il professor Francesco Landi. Resterà nel reparto dello stesso Landi per un periodo da definirsi.

L’ex presidente della Fiorentina era in casa proprio con l’ex moglie Rita Rusic quando si è sentito male. Aveva spiegato la scorsa settimana il dottor De Luca, medico e amico di Cecchi Gori: "Vittorio domenica [11 febbraio, ndr] non si sentiva bene, ma non sembrava niente di allarmante. Essendo comunque una persona fragile, gli abbiamo prenotato un controllo al Gemelli per stare tranquilli. Rita lo ha accompagnato lunedì in ospedale, ma nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi ed è stato necessario portarlo in terapia intensiva", da cui è uscito ieri.Cecchi Gori era già stato ricoverato al Gemelli nel 2017 per un’ischemia cerebrale, nel 2020 e nel 2022 per complicanze polmonari post-Covid. Lo scrive La Repubblica

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