Parisi debilitato dalla tonsillite: ha perso peso, non si è allenato per 20 giorni con il gruppo

In tanti si stanno chiedendo il motivo per cui Fabiano Parisi non sta giocando nelle ultime partite della Fiorentina nonostante le prestazioni non esaltanti di Cristiano Biraghi. L’ultima partita giocata da titolare del terzino sinistro ex Empoli è stata quella contro l’Inter nel mese di gennaio. Poi il giocatore classe 2000 è stato vittima della tonsillite che lo ha tenuto fuori per oltre 2 settimane, contro il Frosinone non è stato convocato per questo motivo e per 20 giorni non si è allenato. Questa infiammazione lo ha molto debilitato facendogli perdere anche del peso. Contro il Bologna è andato in panchina solo per far gruppo e numero. Nella gara contro l’Empoli è stato schierato in campo per 15 minuti, il massimo a disposizione per lui considerate le sue condizioni fisiche. Con la speranza che possa migliorare la sua condizione in vista delle prossime gare.

3 MILA EURO DI DANNI NEL SETTORE OSPITI, PAGA L’EMPOLI