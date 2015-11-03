Notizie Rita Rusic Fiorentina

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Una bella notizia: Cecchi Gori ha lasciato la terapia intensiva, sta meglio. Rita Rusic: "Grazie a tutti"
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