Cecchi Gori: “Sono stato arrestato per la Fiorentina, mi è stata rubata. Dichiararono il fallimento poi il ‘salva-debiti’”

"Io sono stato colpito: soldi subito!"

Vittorio Cecchi Gori è stato intervistato da La Nazione, ecco le sue parole in merito al fallimento della Fiorentina.

Ma la Fiorentina la segue?

“Quanto mi fa incazzare. La Fiorentina mi è stata rubata. Ogni tanto la guardo ma non mi faccio coinvolgere perché questa non è la Fiorentina mia e non è manco quella dei fiorentini”.

Rubata, dice. Ci spieghi meglio.

“Le squadre avevano l’Irpef sui soldi che davano ai giocatori. Per abitudine l’accordo era che via via si pagasse a rate. Io sono stato colpito: soldi subito! E i magistrati dichiararono il fallimento della Fiorentina. Subito dopo fu fatto il ’salva-debiti’…”.

Perché nessuno la ascoltò?

“A Firenze ci fu il silenzio di tutta la città. Mi hanno mandato addosso due pm (omissis). Io sono stato arrestato per la Fiorentina”.

