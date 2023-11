Cecchi Gori: “Mio babbo fece a botte in un Fiorentina-Juve. Vlahovic? Ad Italiano manca un vero centravanti”

Ecco altre parole dell’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori a La Gazzetta dello Sport: “Fiorentina-Juve in famiglia? Mio babbo la pensava più o meno come me. Anche se l’unica volta che l’ho visto fare a botte allo stadio è stata proprio durante un Fiorentina-Juve. Non era ancora presidente, era semplicemente un tifoso, e se la prese con uno juventino che lo fece arrabbiare parecchio.

Cessione di Vlahovic alla Juve? Avrebbe fatto bene a restare a Firenze per un altro anno, con serenità. La Fiorentina non ha saputo sostituirlo, Italiano non ha un vero centravanti.Ora non sono più così innamorato del calcio”.

