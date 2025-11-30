Cecchi Gori svela: “Si vantano del Viola Park ma quei terreni li avevo comprati già io”

Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina, ha così parlato a La Nazione di Commisso.

L’attuale patron Rocco Commisso voleva uno stadio di proprietà, lei che ne pensa?

“Tutti vogliono fare lo stadio per fare speculazione edilizia. Ma lo stadio si fa solo perché ami la tua squadra. Comunque andava fatto, magari dove c’è l’aeroporto e così facevano un’altra pista a Peretola. E poi… si sono vantati tanto del centro sportivo (il Viola Park ndr), ma quei terreni a Bagno a Ripoli li avevo comprati già io. Solo che quando c’è stato il fallimento si sono portati via tutto…”.