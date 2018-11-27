Cecchi Gori: "Alla Fiorentina manca un centravanti come Batistuta. Ho sentito Antognoni..."

L'ex patron della Fiorentina patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato a Radio 2, queste le sue parole:

"Dopo tanto tempo oggi parlato al telefono con Antognoni. Alla Fiorentina di oggi manca un centravanti alla Batistuta, perché comunque gioca bene. Uno come Bati manca sempre. Lo comprai quando ero a Los Angeles: dovevo occuparmi di cinema, ma vidi una partita di Coppa America e siccome alla Fiorentina serviva una punta, mi innamorai di lui. Il suo nome non mi era stato fatto ma l'ho scelto perché mi è sembrato da subito fortissimo. Lo presi a 2 miliardi e lo rivendetti a 70 alla Roma che grazie a lui ha vinto lo scudetto"