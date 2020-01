Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dall’ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori: “Ho visto Antognoni in ottima forma, spero che tutta la Fiorentina stia come lui. Commisso è simpatico, riporta alla nostra tradizione, ha trovato una situazione complicata quando è arrivato. Penso che hanno buone intenzione ma devono ascoltare di più Antognoni come facevo io. Nuovo stadio? Io penserei alla squadra. Sono felice della realizzazione di un nuovo centro sportivo, lo volevo costruire anch’io. Devono trovare calciatori sul mercato che fanno la differenza, meglio prendere un solo calciatore ma buono. Castrovilli e Vlahovic mi piacciono. Iachini in campo era un simbolo. Mi piaceva ance Pioli, mi spiace per come sia finita la sua avventura a Firenze. Una volta Iachini prima di una partita complicata mi disse “Non si preoccupi, tanto stavolta non passano”. Riuscimmo così a vincere”.