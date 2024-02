Cecchi Gori sta male: l’ex presidente della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva per una crisi respiratoria

Secondo quanto riferito da Rai 1, l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a una grave crisi respiratoria. L’ex patron viola, con cui la Fiorentina ha vinto il suo ultimo trofeo alzando al cielo la Coppa Italia nel 2001, ha accusato un piccolo malessere lo scorso fine settimana, dovuto a battiti cardiaci molto bassi e lievi problemi respiratori. Tuttavia, nella notte tra lunedì e martedì Cecchi Gori ha subito una forte crisi respiratoria, che l’ha portato a essere ricoverato proprio in terapia intensiva. Lo riporta TMW.

