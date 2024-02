I convocati della Fiorentina per il Bologna: Quarta squalificato, rientra Parisi. Ancora assente Dodo

In mattinata, la Fiorentina ha diramato la lista dei calciatori convocati per il recupero della 21esima giornata di Serie A, che vedrà impegnata la squadra viola al “Dall’Ara” di Bologna questa sera alle 19. Non ci sono grosse sorprese per la squadra di Italiano: rientra Parisi, ok anche Arthur, che dovrebbe partire titolare dopo qualche acciacco fisico, mentre sono assenti Dodo, Christensen, Castrovilli e Martinez Quarta, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nella sfida al Frosinone.

Ecco la lista completa:

Portieri: Terracciano, Martinelli, Vannucchi

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil

