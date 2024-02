Un derby dell’Appennino che profuma d’Europa e Belotti oggi vuole essere protagonista

Oggi si gioca Bologna-Fiorentina, uno scontro diretto per l’Europa. Thiago sembra essere pronto ad ogni cosa “Il loro allenatore dichiarò che erano in emergenza. Belotti è un giocatore importante del nostro campionato. Ha già dimostrato alla prima quanto è pericoloso. La Fiorentina è certo capace di mettere la palla dentro. Noi dobbiamo portare la gara dove ci conviene. Sarà una bella partita contro una squadra creata per andare in Europa”.

Per Vincenzo Italiano la partita numero 100 in Serie A alla guida della Fiorentina è un derby che profuma d’Europa viste la classifica e le ambizioni del Bologna e della propria squadra. Per Andrea Belotti la gara numero 400 in carriera è l’occasione per continuare la missione rilancio per se stesso, per il suo nuovo club e in chiave azzurra. Contro il Bologna insomma c’è molto di più dei tre punti. Ha voglia di sentirsi ancora protagonista il Gallo, pure in questo importante derby dell’Appennino, insieme a Gonzalez e compagni cercherà di regalare alla Fiorentina un successo che fuori casa manca dal 22 dicembre. Lo scrive Tuttosport.

