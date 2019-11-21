Cecchi Gori: "Fallimento Fiorentina ingiusto. C'è una causa da 400 milioni contro la Lega"

Intervistato a Radio Rai ha parlato l'ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori: " Crac Fiorentina? E’ una cosa difficile da spiegare. Da parte mia c’è una causa nei confronti della FIGC e della curate...

Intervistato a Radio Rai ha parlato l'ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori: " Crac Fiorentina? E’ una cosa difficile da spiegare. Da parte mia c’è una causa nei confronti della FIGC e della curatela, c’è una richiesta danni da 400 milioni perchè la Fiorentina non doveva fallire. Sono stato condannato solo io, ma non entro nel merito. Una cosa va detta: io non sono mai stato giudicato nel merito. Quando c’è stato il fallimento ci si nascondeva dietro il fatto che io potessi reagire, doveva farlo la curatela della Fiorentina. Io non ho potuto fare le mie rimostranze, non ho mai avuto torto sul fallimento: non mi son potuto difendere. Documentario sulla mia vita? E’ fatta abbastanza bene, giochicchiavo al calcio ma non era da grandi livelli. Più del calcio a me piace il cinema".