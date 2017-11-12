Il Fatto Quotidiano accusa la Fiorentina, bilancio falso per partecipare all'Europa League. Ma non solo...

Ecco ciò che scrive il giornalista Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano questa mattina:Ecco alcuni retroscena a proposito dell'accusa di falso in bilancio che ha investito nelle scorse settimane la Fior...

Ecco ciò che scrive il giornalista Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano questa mattina:

Ecco alcuni retroscena a proposito dell'accusa di falso in bilancio che ha investito nelle scorse settimane la Fiorentina e la famiglia Della Valle. Per questo motivo è stata rinviata a giudizio anche Jessica Lanari, dipendente della Deloitte&Touche, la società che revisiona e certifica i bilanci della famiglia Della Valle. Il Giudice ha fissato l’udienza preliminare per il 24 gennaio 2018. A tutto questo si aggiunge il fatto che la Fiorentina potrebbe aver ingannato la UEFA presentando un bilancio con perdite pari a 28 milioni (il massimo per partecipare alle Coppe europee è di -30 milioni).