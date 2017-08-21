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È morto Guido Rossi, fu commissario della FIGC dopo lo scandalo Calciopoli, aveva 86 anni.

È morto Guido Rossi. L'avvocato e giurista, ex presidente della Consob e di Telecom, aveva 86 anni. È stato commissario straordinario della FIGC dopo lo scandalo di Calciopoli, fu infatti al centro di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 19:53
È morto Guido Rossi, fu commissario della FIGC dopo lo scandalo Calciopoli, aveva 86 anni. - 20060927 - ROMA - ECO - TELECOM:ROSSI,NESSUNA BANCA DUBITA DI SOSTENIBILITA' DEBITO. Il presidente di Telecom Italia, Guido Rossi stamane in audizione alla Camera. ''Non vi e' banca, italiana o estera, ne' analista finanziario, italiano o estero, che
20060927 - ROMA - ECO - TELECOM:ROSSI,NESSUNA BANCA DUBITA DI SOSTENIBILITA' DEBITO. Il presidente di Telecom Italia, Guido Rossi stamane in audizione alla Camera. ''Non vi e' banca, italiana o estera, ne' analista finanziario, italiano o estero, che
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È morto Guido Rossi. L'avvocato e giurista, ex presidente della Consob e di Telecom, aveva 86 anni. È stato commissario straordinario della FIGC dopo lo scandalo di Calciopoli, fu infatti al centro di molte polemiche per essere stato uno dei membri della commissione che revocò lo scudetto 2005/06 alla Juventus per assegnarlo all'Inter a tavolino. Polemiche motivate dal vecchio ruolo che Rossi aveva ricoperto per 4 anni all'interno del CDA dei nerazzurri. Anche i Della Valle intrapresero vie legali contro Guido Rossi a causa dell'epilogo di Calciopoli, in quegli anni fu duramente criticato anche a Firenze.

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