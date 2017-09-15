Zazzaroni: ''Dopo calciopoli i Della Valle capirono che il calcio portava solo guai. Ora hanno la testa altrove...''

A Radio Bruno, in vista della sfida di domani tra Fiorentina e Bologna, parla il giornalista Ivan Zazzaroni: "Pioli? E’ un allenatore che non deve dimostrare niente. E’ un tecnico preparato, che conos...

A Radio Bruno, in vista della sfida di domani tra Fiorentina e Bologna, parla il giornalista Ivan Zazzaroni: "Pioli? E’ un allenatore che non deve dimostrare niente. E’ un tecnico preparato, che conosce il calcio, ma deve avere del materiale di livello a sua disposizione. Ce lo ebbe il primo anno a Bologna, poi la squadra venne smantellata. Corvino? E’ uno che i giovani li sa scegliere, ha delle intuizioni. Della Valle? Credo che il rapporto tra Firenze e Diego sia cambiato dopo Calciopoli, quando un imprenditore come lui ha capito che il calcio portava solo guai. Lo vedo con la testa da un’altra parte, ma è solo una supposizione”.