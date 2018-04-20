Falso in bilancio? La Fiorentina e Diego Della Valle assolti nella vicenda calciopoli

Firenze, 20 aprile 2018 - Nessun falso in bilancio nè ostacolo alla vigilanza: il gip di Firenze Alessandro Moneti ha assolto i componenti del cda e del collegio sindacale della Fiorentina e Diego Del...

Firenze, 20 aprile 2018 - Nessun falso in bilancio nè ostacolo alla vigilanza: il gip di Firenze Alessandro Moneti ha assolto i componenti del cda e del collegio sindacale della Fiorentina e Diego Della Valle, imputato come amministratore di fatto, al processo con rito abbreviato a Firenze sulla vicenda dei presunti mancati accantonamenti in bilancio, eventualmente da destinare a risarcire il Bologna per la vicenda di Calciopoli.

In tutto erano 16 gli imputati. L'ex presidente del Bologna Gazzoni Frascara chiese 113 milioni di risarcimento a Fiorentina e Juventus. Ovviamente soddisfatto l'avvocato Antonio D'Avirro, difensore degli imputati: "Abbiamo dimostrato quello che lo stesso pm Luca Turco aveva ipotizzato quando aveva chiesto il proscioglimento perché i bilanci della Fiorentina erano perfettamente in regola".