Gazzoni: "Juve e Fiorentina mi devono 70 milioni per Calciopoli"

Una vera e propria bomba. E' quella sganciata dall’ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara, che al quotidiano Avvenire rivela di aspettare un risarcimento da milioni di euro da parte della...

Una vera e propria bomba. E' quella sganciata dall’ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara, che al quotidiano Avvenire rivela di aspettare un risarcimento da milioni di euro da parte della Fiorentina. Ecco la parte dell'articolo che fa riferimento ai viola:

"Ma voi questo risarcimento l’avete chiesto alla Juventus e alla Fiorentina con tanto di denuncia per falso in bilancio da parte delle due società".

"Anche questo lo dice la Cassazione: era loro dovere accantonare quei soldi a bilancio come risarcimento al Bologna Fc, ma non l’hanno fatto. La Juve, che è responsabile per il 70% di Calciopoli, è stata furba nel riuscire nel processo ordinario ad addossare tutte le colpe a Moggi e a far si che venisse prosciolta in quanto lo stesso Moggi agiva anche per interesse personale. Nel processo a carico di Antonio Giraudo, dove non figurano parti civili, è indubbio che invece l’ex ad bianconero lavorasse esclusivamente per la Juve. La Fiorentina in tutto questo c’è dentro per un 'pezzetto', diciamo il 30%, perché non le viene imputata l’associazione a delinquere ed è responsabile per gli ultimi tre mesi di Calciopoli, in cui comunque i viola si sono salvati dalla B, mentre il mio Bologna retrocesse ingiustamente".

E ancora: "I Della Valle si erano agganciati al treno di Moggi. Il mancato accantonamento di quei 70 milioni che devono rientrare nelle casse della Victoria 2000 sono un illecito amministrativo che va sanato dalla Juventus e dalla Fiorentina. I miei avvocati lavorano per questo e attendiamo fiduciosi le sentenze della giustizia". I Della Valle, intanto, sembrano pronti a querelare Gazzoni dopo queste affermazioni.