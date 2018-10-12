Curioso in Belgio, scoppia Calciopoli e viene arrestato il dirigente Mogi

Una notizia di ieri che la polizia ha aperto un’indagine su frodi legate ai trasferimenti di giocatori e partite truccate nella serie A belga, la Jupiter League. Il noto agente Mogi Bayat è finito in...

Una notizia di ieri che la polizia ha aperto un’indagine su frodi legate ai trasferimenti di giocatori e partite truccate nella serie A belga, la Jupiter League. Il noto agente Mogi Bayat è finito in manette e sono state praticate perquisizioni nelle sedi di dieci club tra cui Anderlecht, Bruges e Standard Liegi.

Secondo quanto riportato da “Le Dernier Heure” ci sono stati altri arresti eccellenti. In manette oltre a Mogi Bayat, fra i più potenti intermediari del calcio belga, l’allenatore del Bruges Ivan leko, Herman Van Holsbeeck, ex tecnico dell’Anderlecht, e due arbitri, Sebastien Delferiere e Bart Vertenten. Una brutta storia che ha riportato subito alla memoria la Calciopoli italiana. Con alcune somiglianze davvero incredibili, che Maurizio Pistocchi non ha potuto evitare di sottolineare: “Calciopoli nella Jupiter League del Campionato Belga : coinvolti dirigenti procuratori arbitri giornalisti e allenatori. Arrestato MOGI, ex-manager dello Sporting Charleroi . E non è una fake news”.

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