Diego Della Valle risponde alle accuse del Fatto Quotidiano: "Gazzoni è una barzelletta, se leggete le carte..."

Dopo le accuse del Fatto Quotidiano il patron della Fiorentina Diego Della Valle ha risposto: “Credo che una lettura più attenta delle carte basterebbe a rendere chiaro che la storia di Gazzoni Frasca...

Dopo le accuse del Fatto Quotidiano il patron della Fiorentina Diego Della Valle ha risposto: “Credo che una lettura più attenta delle carte basterebbe a rendere chiaro che la storia di Gazzoni Frascara vittima di Calciopoli è una barzelletta. Aspetto che la giustizia faccia il suo corso, fiducioso nel nostro buon comportamento”