Quando Calciopoli funzionò contro la Fiorentina, Flachi: “Miccoli chiese di fermarci, l’ordinai alla Samp”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, l’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi, fiorentino nato e cresciuto con la maglia della Fiorentina, ha parlato e raccontato quel Sampdoria-Fiorentina del 2005 dove la squadra viola fu fortemente penalizzata dall’arbitro Dondarini (poi squalifico e incriminato per Calciopoli) che ha espulso Bojinov e Delli Carri dopo soli 15 minuti di gara. Questo il racconto di Flachi:

“Nel 2005 in Sampdoria-Fiorentina ci sono state due espulsioni dopo un quarto d’ora, per quello che è successo dopo capisci tante cose del motivo per cui sono accadute. In quella gara, dopo i due rossi, parlai io da fiorentino con alcuni giocatori della Fiorentina, c’erano Miccoli, Viali e Chiellini, gli dissi che per rispetto e correttezza se volevano giocare normalmente oppure se dovevamo andare piano, Miccoli mi disse di giocare normalmente. Dopo il 3-0 sono tornato da Miccoli e gli ho rifatto la domanda, mi ha detto di fermarci e allora dissi alla Sampdoria di fermarci dopo il 3-0 e cosi è stato”

I SOLDI CHE HA GUADAGNATO LA FIORENTINA GRAZIE AI DIRITTI TV