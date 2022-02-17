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Frey rivela: "Sera drammatica in ritiro prima della sentenza di Calciopoli, poi reazione fantastica"

Il campionato precedente la Fiorentina arrivò quarta in classifica, la stagione successiva fu costretta ad una pesante -19 in campionato ma c'era anche l'ipotesi della retrocessione in serie B

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2022 16:17
Frey rivela: "Sera drammatica in ritiro prima della sentenza di Calciopoli, poi reazione fantastica" -
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Frey rivela: "Sera drammatica in ritiro prima della sentenza di Calciopoli, poi reazione fantastica"

Nel corso della sua chiacchierata con Dazn, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha ricordato anche il momento più bello a suo avviso quando era a Firenze slot gacor :

"Il momento più bello alla Fiorentina è stato nell'estate di Calciopoli, una sera abbiamo aspettato tutti la sentenza, è stato un momento drammatico nel ritiro di San Piero, potevamo essere mandati anche in serie B, ci diedero 19 punti di penalizzazione e nello spogliatoio nessuno si tirò indietro, in quel momento abbiamo capito la forza di quel gruppo che ci portò a fare delle annate straordinarie"

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