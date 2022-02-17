Frey rivela: "Sera drammatica in ritiro prima della sentenza di Calciopoli, poi reazione fantastica"

Il campionato precedente la Fiorentina arrivò quarta in classifica, la stagione successiva fu costretta ad una pesante -19 in campionato ma c'era anche l'ipotesi della retrocessione in serie B

Nel corso della sua chiacchierata con Dazn, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha ricordato anche il momento più bello a suo avviso quando era a Firenze slot gacor :

"Il momento più bello alla Fiorentina è stato nell'estate di Calciopoli, una sera abbiamo aspettato tutti la sentenza, è stato un momento drammatico nel ritiro di San Piero, potevamo essere mandati anche in serie B, ci diedero 19 punti di penalizzazione e nello spogliatoio nessuno si tirò indietro, in quel momento abbiamo capito la forza di quel gruppo che ci portò a fare delle annate straordinarie"

MELISSA SATTA RACCONTA LA ROTTURA CON L'EX VIOLA BOATENG

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