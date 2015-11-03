Notizie Inchiesta Fiorentina

Se la Juventus ha falsificato il bilancio per potersi iscrivere al campionato, sarà retrocessione
30 novembre 2022 11:42
Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza
26 marzo 2022 14:59
La Fiorentina ci aveva visto lungo, Jorge Mendes indagato per aver intascato milioni dal Porto
18 gennaio 2022 15:11
Report smaschera Lotito: "Documenti falsi per comprare Alitalia e dimostrare di avere 375 milioni"
17 gennaio 2022 13:17
L'intercettazione di casa Juventus: "Peggio di quello che stiamo facendo c'è solo Calciopoli"
03 dicembre 2021 12:28
Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli
30 novembre 2021 13:23
Codacons annuncia: "Retrocessione e revoca scudetti alla Juventus se accuse sono confermate"
29 novembre 2021 12:23
Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta
28 novembre 2021 15:40
Le intercettazioni che inguaiano la Juventus: "La merd* che c'è sotto non si può dire"
28 novembre 2021 13:44
Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato
27 novembre 2021 11:17
CorrSport, Juventus indagata nel caso Suarez. Rischia dal blocco del mercato alla retrocessione in B
05 dicembre 2020 13:19
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