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Notizie Inchiesta Fiorentina

Se la Juventus ha falsificato il bilancio per potersi iscrivere al campionato, sarà retrocessione

30 novembre 2022 11:42

Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza

26 marzo 2022 14:59

La Fiorentina ci aveva visto lungo, Jorge Mendes indagato per aver intascato milioni dal Porto

18 gennaio 2022 15:11

Report smaschera Lotito: "Documenti falsi per comprare Alitalia e dimostrare di avere 375 milioni"

17 gennaio 2022 13:17

L'intercettazione di casa Juventus: "Peggio di quello che stiamo facendo c'è solo Calciopoli"

03 dicembre 2021 12:28

Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli

30 novembre 2021 13:23

Codacons annuncia: "Retrocessione e revoca scudetti alla Juventus se accuse sono confermate"

29 novembre 2021 12:23

Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta

28 novembre 2021 15:40

Le intercettazioni che inguaiano la Juventus: "La merd* che c'è sotto non si può dire"

28 novembre 2021 13:44

Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato

27 novembre 2021 11:17

CorrSport, Juventus indagata nel caso Suarez. Rischia dal blocco del mercato alla retrocessione in B

05 dicembre 2020 13:19

La Nazione, giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Astori. Oggi l'interrogatorio ai tre indagati

15 luglio 2019 11:39

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