La Nazione, giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Astori. Oggi l'interrogatorio ai tre indagati

Secondo La Nazione, oggi è la giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Davide Astori. Si legge che oggi i tre indagati, Giorgio Galanti ex direttore di Careggi, Loira Toncelli dottoressa i...

Secondo La Nazione, oggi è la giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Davide Astori. Si legge che oggi i tre indagati, Giorgio Galanti ex direttore di Careggi, Loira Toncelli dottoressa indagata per falso in atto pubblico e Pietro Amedeo Modesti indagato per distruzione di atti si presenteranno davanti al pm Antonino Nastasi per fare chiarezza sull'esame a cui il capitano viola sarebbe stato sottoposto il 10 luglio 2017. Attenzione però perchè l'aspettativa potrebbe essere delusa dai tre indagati che possono avvalersi della facoltà di non rispondere.