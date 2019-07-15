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La Nazione, giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Astori. Oggi l'interrogatorio ai tre indagati

Secondo La Nazione, oggi è la giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Davide Astori. Si legge che oggi i tre indagati, Giorgio Galanti ex direttore di Careggi, Loira Toncelli dottoressa i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 11:39
La Nazione, giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Astori. Oggi l'interrogatorio ai tre indagati - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Nazione, oggi è la giornata decisiva per l'inchiesta bis sulla morte di Davide Astori. Si legge che oggi i tre indagati, Giorgio Galanti ex direttore di Careggi, Loira Toncelli dottoressa indagata per falso in atto pubblico e Pietro Amedeo Modesti indagato per distruzione di atti si presenteranno davanti al pm Antonino Nastasi per fare chiarezza sull'esame a cui il capitano viola sarebbe stato sottoposto il 10 luglio 2017. Attenzione però perchè l'aspettativa potrebbe essere delusa dai tre indagati che possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

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