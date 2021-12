Nessuna penalità o retrocessione per la Juventus, solo una multa per il falso in bilancio e plusvalenze

Tiene banco il caso plusvalenze della Juve che vede i suoi vertici indagati per falso in bilancio. Accuse gravi, pesanti che se confermate potrebbero avere anche ripercussioni considerevoli sul piano sportivo. Lo scenario più benevolo nei confronti della Juve lo prospetta La Stampa, che oggi scrive di una possibile multa dopo il patteggiamento. Il quotidiano fa riferimento a quello che accadde a Inter e Milan, che nel 2008 pagarono 90mila euro. In questo caso, dato il clamore, la multa potrebbe essere superiore.

