Italiano: “Arrivare in semifinale di ogni competizione è positivo. Un privilegio essere alla Fiorentina”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della semifinale contro il Club Brugge, queste parole dell’allenatore della Fiorentina:

“C’è da fare punti, abbiamo un gol di vantaggio ma non dobbiamo farci condizionare, dobbiamo fare le giocate che ci hanno permesso di vincere, dobbiamo metterli in difficoltà come fatto all’andata evitando qualche calo di attenzione e qualche sbavatura, il gol di vantaggio lo volevamo ma non dobbiamo farci condizionare, se pensiamo solo ad arrivare al 96 è un errore, dobbiamo essere concreti e fare quello che sappiamo

Queste sono partite in cui gli episodi condizionano tanto, a Bergamo non eravamo partiti male, quando rimani in inferiorità tutto cambia, non dobbiamo commettere errori che danno grandi vantaggi ai nostri avversari. Non dobbiamo abbondonare i nostri principi che ci hanno permesso di arrivare qua, dobbiamo fare tutto quello che abbiamo fatto all’andata senza cali di tensione, possiamo fare la nostra partita.

Escludendo la partita di domani il percorso della Fiorentina è positivo, siamo in semifinale ed essere in vantaggio a 90 minuti dalla finale è importante, arrivare in fondo a tutte le competizioni ed arrivare al 7 di maggio a giocarci una finale è sempre molto positivo. Il percorso fatto in Europa ha dato belle soddisfazioni

Quello che ha in testa il nostro avversario non si conosce, gioca in casa, è in svantaggio e già ci immaginiamo quello che ci aspetta domani, loro vorranno mettere a posto il risultato, ecco perchè dobbiamo portare avanti la nostra mentalità, se non avessimo avuto quei minuti di sbandamento la partita di andata sarebbe potuta finire in maniera diversa. Sappiamo a cosa andiamo incontro, la posta in palio è altissima e qualsiasi sia l’atteggiamento del nostro avversario noi dobbiamo farci trovare pronti

Siamo riusciti a trovare spazio nella lista in campionato per Castrovilli e non ricordo il motivo per cui non è stato inserito nella lista europea, per lui ho solo parole positive, sta dimostrando di essere un ragazzo serio, sta giocando centrocampista, esterno, sta tornando quel giocatore che tutti conoscevamo. Dispiace aver perso Sottil, stava tornando ad essere decisivo, quest’anno ne stanno accadendo di tutti i colori tra rigori sbagliati, pali e infortuni, sono annate che nascono cosi. Siamo sempre riusciti a reagire ed a trovare delle soluzioni

Credo che sotto l’aspetto individuale non sto pensando a qualcosa di diverso se non l’arrivare all’ennesima finale, conta quello, ai traguardi individuali non ci ho mai pensato e dobbiamo pensare all’ennesimo sogno collettivo. Quando sono arrivato a Firenze avevamo l’obiettivo di tornare a giocare in Europa e ci siamo riusciti, era questo il mio sogno, ce lo abbiamo fatto già al primo anno, la Conference sta crescendo tantissimo, il bagaglio per tutti è cresciuto, sono rimasto molto contento di aver affrontato con questi ragazzi questa esperienza bellissima. Quando sono stato chiamato ho avuto l’occasione di diventare l’allenatore della Fiorentina è stato affascinante, ci sono momenti positivi e altri negativi, le critiche ti danno uno stimolo per poter fare sempre meglio, ho messo il cuore in tutte le partite, speriamo di farlo anche domani, il percorso per me è positivo, per quello che abbiamo ottenuto e per le emozioni. Essere l’allenatore della Fiorentina è un privilegio esagerato

Abbiamo studiato all’andata il nostro avversario, abbiamo visto come difende e come riparte, penso che proporrà lo stesso sviluppo del gioco, lo stesso pensiero, per metterci in difficoltà dovrà rischiare qualcosa, mettere qualche uomo in più nella nostra metà campo, le partite vengono decise da una giocata individuale e non avere cali di tensione. Siamo in semifinale e questo fa la differenza.

Su Nzola confermo le sensazione avute da tutte, il pallone che ha messo giù all’andata ci ha fatto vedere subito la voglia, a Verona se avesse fatto venire giù quel pallone poteva regalarci anche il pareggio nell’ultimo calcio d’angolo. Se sta bene può darci una mano per il lavoro anche fisico che fa, ci può aggiungere qualcosa in questo finale di stagione”

