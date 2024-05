Caressa: “Mina è il leader emotivo del Cagliari. Contro il Lecce, oltre al goal, è stato importante per la squadra”

Il noto giornalista Fabio Caressa ha stilato la sua formazione Top relativa all’ultima giornata di campionato appena trascorsa. Tra i difensori centrali c’è Yerry Mina, ex Fiorentina. Questa è la sua chiosa: “Mina è il vero leader emotivo del Cagliari. Nella partita contro il Lecce, oltre a segnare il goal del vantaggio, è stato molto importante per la squadra. Ha messo a disposizione il suo imponente fisico, nonchè la sua esperienza in una partita che il Cagliari ha rischiato di perdere, nonostante fosse passato in vantaggio”. Lo riporta Tuttomercatoweb.

