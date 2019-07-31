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Accordo raggiunto con l'Inter, Nainggolan alla Fiorentina in prestito. Il calciatore ha accettato la maglia viola

Avanti con fiducia: prosegue così la trattativa della Fiorentina per arrivare a Radja Nainggolan. Con l'Inter infatti dopo i contatti delle ultime ore è stato raggiunto un accordo per il prestito del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 17:24
Accordo raggiunto con l'Inter, Nainggolan alla Fiorentina in prestito. Il calciatore ha accettato la maglia viola -
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Avanti con fiducia: prosegue così la trattativa della Fiorentina per arrivare a Radja Nainggolan. Con l'Inter infatti dopo i contatti delle ultime ore è stato raggiunto un accordo per il prestito del giocatore e il relativo ingaggio. Ieri inoltre il direttore sportivo dei viola Pradé ha incontrato il procuratore del belga Beltrami, dove è stata ribadita la disponibilità di Nainggolan: un aspetto fondamentale per puntare al buon esito dell'operazione, che sembra sempre più vicino.

GianlucaDiMarzio.com

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