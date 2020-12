Gazzetta, niente Fiorentina per Nainggolan, il suo futuro sarà quasi certamente a Cagliari

Come scrive la Gazzetta dello Sport sul suo sito, Nianggolan partirà con certezza dall’Inter, d’altra parte Conte ha ampiamente lasciato intendere di non contarci. Appena 40’ collezionati in campionati (spalmati su quattro presenze) e la miseria di 180’’ in Champions sono la dimostrazione che per il belga non c’è spazio, tant’è che il tecnico l’ha spesso escluso dalle convocazioni nonostante fosse abile e arruolabile. Il desiderio del giocatore, già manifestato a più riprese, resta quello di tornare a Cagliari, dove aveva iniziato la mini-preparazione a fine estate. Di Francesco, che il giorno in cui tornò a Milano lo salutò con un “ti aspetto presto”, lo accoglierebbe a braccia aperte come l’intera città.

Allo stesso tempo, Ausilio ha dichiarato proprio l’altro giorno che “Nainggolan si è sempre comportato bene e cercheremo di accontentarlo”. Ma l’Inter non intende comunque cedere alla proposta già rifiutata quattro mesi fa, quando il Cagliari desiderava prendere il giocatore a titolo gratuito. Le due società dovranno trattare per trovare un punto d’incontro e potrebbe richiedere tempo. Ma il ritorno del belga a Cagliari pare il finale più scontato, se non l’unico scenario possibile, di una vicenda che l’Inter è fermamente intenzionata a risolvere una volta per tutte.

