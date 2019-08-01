Nainggolan ed il mistero della serata: nessuna cena ieri in San Frediano (?), la foto risale al 2018. La trattativa...
Di Gabriele Caldieron Mistero risolto. Il centrocampista nerazzurro ieri era a Firenze o non lo era?. Una cosa è però assai certa: nell'edizione odierna de La Nazione all'articolo che alleghiamo qui s...
Di Gabriele Caldieron
Mistero risolto. Il centrocampista nerazzurro ieri era a Firenze o non lo era?.
Una cosa è però assai certa: nell'edizione odierna de La Nazione all'articolo che alleghiamo qui sotto, si vociferava che il calciatore dell'Inter Radja Nainggolan fosse stato a cena in centro a Firenze, nel quartiere di San Frediano, in un noto ristorante. La foto però risale al 2018 o prima, ed è testimone il fatto che un tifoso abbia creato un fotomontaggio, pubblicato su Instagram (GUARDA IL POST) con la medesima diapositiva nel Luglio di un anno fa. Quindi anche se si tratta di un ritocco, è impossibile che la foto sia stata scattata ieri sera.
A maggior voce di smentita, il quotidiano ha rimosso la notizia dalla propria versione online, insomma: una foto sbagliata...Oppure una notizia sbagliata?
La trattativa per il giocatore però procede in avanti: da limare il nodo legato all'ingaggio dove l'Inter darà si una partecipazione ma si dovrà capire di quanto rispetto all'attuale stipendio percepito dal belga: 4.5mln.