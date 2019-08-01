Nainggolan ed il mistero della serata: nessuna cena ieri in San Frediano (?), la foto risale al 2018. La trattativa...

Di Gabriele Caldieron Mistero risolto. Il centrocampista nerazzurro ieri era a Firenze o non lo era?. Una cosa è però assai certa: nell'edizione odierna de La Nazione all'articolo che alleghiamo qui s...

A cura di Gabriele Caldieron 01 agosto 2019 13:58

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