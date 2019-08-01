Accordo raggiunto tra Inter e Fiorentina, la firma di Nainggolan in viola arriverà entro martedì
Radja Nainggolan e la Fiorentina sono sempre più vicini. L’Inter ha dato il via libera alla cessione in prestito del centrocampista. Adesso è una questione tra il calciatore e i viola. Parti sempre pi...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 14:57
Radja Nainggolan e la Fiorentina sono sempre più vicini. L’Inter ha dato il via libera alla cessione in prestito del centrocampista. Adesso è una questione tra il calciatore e i viola. Parti sempre più vicine. E la firma può arrivare entro la giornata di martedi 6 agosto. Radja Nainggolan vede sempre più viola...
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