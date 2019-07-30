Sky Sport, la Fiorentina fortissima su Nainggolan, si cerca di raggiungere l'accordo. Concorrenza superata

Fiorentina molto attiva sul calciomercato. Dopo Boateng e Lirola, i viola stanno ora cercando di rafforzare il centrocampo. E il nome che è circolato in queste ultime ore è quello di Radja Nainggolan....

Fiorentina molto attiva sul calciomercato. Dopo Boateng e Lirola, i viola stanno ora cercando di rafforzare il centrocampo. E il nome che è circolato in queste ultime ore è quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è in uscita dall'Inter, è stato cercato dalla Sampdoria e soprattutto dal Cagliari, meta gradita al giocatore. Ma l'interesse dei toscani è molto forte e potrebbe portare a un superamento della concorrenza: presi i contatti con l'Inter, si sta lavorando per arrivare all'intesa con il club e il giocatore.

GianlucaDiMarzio.com