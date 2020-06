Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Fiorentina avrebbe mollato Nainggolan come prossimo obiettivo di mercato. Il centrocampista, adesso a Cagliari, ma di proprietà dell’Inter, a fine campionato sarà messo sul mercato ma per ora le pretendenti non fanno a gara per prenderlo. Inizialmente sembrava proprio la Fiorentina in pole per portarlo a Firenze ma adesso, con il defilarsi della società viola, sembra essere l’Atalanta l’opzione più congeniale al belga.