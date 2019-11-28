Nainggolan: "In estate sarei potuto andare alla Fiorentina ma ho scelto di stare vicino a mia moglie"

Queste le parole rilasciate da Radja Nainggolan centrocampista del Cagliari a Eleven Sports: "Quest'estate sarei potuto andare alla Fiorentina così come in altre squadre. Il problema di mia moglie ha...

Queste le parole rilasciate da Radja Nainggolan centrocampista del Cagliari a Eleven Sports: "Quest'estate sarei potuto andare alla Fiorentina così come in altre squadre. Il problema di mia moglie ha però inciso sulla mia scelta, è diventata così semplice. Lei abita a Cagliari e così ho scelto di starle vicino scegliendo la sua città. Per fortuna sta andando tutto bene ma sta combattendo e l strada è ancora lunga anche per i bambini non è un periodo semplice, cerco di coccolarli e stargli vicino il più possibile ma spesso senza di lei in casa non è facile".