Secondo Calciomercato.com Antonio Conte ci pensa da un anno e l’Inter proverà ad accontentarlo. Il tecnico salentino è sicuro che Federico Chiesa può cambiare volto alla sua squadra e per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando a portare avanti i discorsi con la Fiorentina e con lo stesso calciatore. Non a caso, per la prima volta, il presidente Commisso ha aperto alla cessione di uno dei calciatori simbolo della squadra viola. Chiesa parla con l’Inter da tempo, la società nerazzurra ha ricevuto il via libera proprio da Pradè, direttore sportivo della Fiorentina.

L’esterno è stato chiaro, vuole andare a cercare stimoli altrove e di questo ha informato la sua società, che gli ha promesso di non ostacolarlo, a patto che arrivino offerte di valore. L’Inter è in piena corsa, Conte reputa Chiesa una pedina fondamentale e per questo motivo Marotta si spingerà fino ai 45-50 milioni necessari, molto probabilmente inserendo nella trattativa una contropartita. Di mezzo non c’è il solo Radja Nainggolan, ma bisogna fare molta attenzione al rientrante Vanheusden, che interessa al club toscano.