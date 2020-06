Un nome che da tempo gira in ottica Fiorentina è quello di Radja Nainggolan, destinato a tornare all’Inter. C’è molta concorrenza però per il centrocampista, da qualche giorno si è inserito il Torino. Potrebbe entrare in una maxi operazione con l’Inter che potrebbe portare Chiesa in nerazzurro. Lo riporta Tuttosport.