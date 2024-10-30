Nainggolan: "Non capisco come la Roma abbia potuto cedere uno come Bove, per me follia"

Il centrocampista belga, attualmente svincolato, ha commentato la sfida di domenica sera, in particolare di Bove

Nel corso della diretta Twitch su Controcalcio, Radja Nainggolan, ex centrocampista belga di Roma ed Inter, ha parlato di Bove in relazione al match di domenica vinto dai viola contro i giallorossi, queste le sue parole:

"Non capisco come sia possibile che la Roma abbia fatto andare via facilmente Bove, è un giocatore che si dà l'anima, lotta e gioca con grinta e qualità. Avrebbe fatto comodo al centrocampo della Roma l'altra sera anche perché è perfetto per Juric più di tutti quelli che ha in rosa. Bove è un acquisto ottimo per la Fiorentina e sta facendo benissimo, a me piace un sacco per il suo impegno e la sua foga in campo, uno di quelli che vorresti sempre."

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