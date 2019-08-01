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Sfuma Nainggolan per la Fiorentina, il centrocampista ha scelto il Cagliari. Tutti i dettagli

Radja Nainggolan ha preso la sua decisione: il Cagliari. La società sarda ha aperto le porte al giocatore ed entro pochi giorni gli farà firmare il contratto. Nainggolan si trasferirà in prestito secc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 18:49
Sfuma Nainggolan per la Fiorentina, il centrocampista ha scelto il Cagliari. Tutti i dettagli -
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Radja Nainggolan ha preso la sua decisione: il Cagliari. La società sarda ha aperto le porte al giocatore ed entro pochi giorni gli farà firmare il contratto. Nainggolan si trasferirà in prestito secco dall’Inter ai rossoblù nonostante l’accordo con la Fiorentina da siglare entro martedì prossimo. Affare in dirittura d’arrivo, comunicata la decisione anche all’Inter che non si opporrà alla decisione del calciatore. Il ritorno è servito, Cagliari sta per riabbracciare Nainggolan...

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