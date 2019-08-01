Sfuma Nainggolan per la Fiorentina, il centrocampista ha scelto il Cagliari. Tutti i dettagli

Radja Nainggolan ha preso la sua decisione: il Cagliari. La società sarda ha aperto le porte al giocatore ed entro pochi giorni gli farà firmare il contratto. Nainggolan si trasferirà in prestito secc...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2019 18:49

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