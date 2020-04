Nainggolan sembra ormai un lusso per il Cagliari che avrebbe bisogno di un grande aiuto di Suning per rinnovare il prestito. Radja in rosa l’anno prossimo o pedina estiva di scambio solamente in un affare milionario che porti ad altri grandi giocatori, più giovani naturalmente: sulla carta, occhio ai buoni rapporti fra Inter e Fiorentina; in viola ci sono per esempio Castrovilli e Chiesa… Lo riporta La Gazzetta dello Sport.