CorSport, De Paul lo vuole l’Inter ma pista difficile. Nainggolan? La Fiorentina c’è ma lui vuole Cagliari

L’Inter proverà ad accontentare il suo tecnico che sogna Rodrigo De Paul. Arrivare al ventiseienne di Saradì però è una mission impossibile perchè l’Udinese chiede tanti soldi (oltre 30 milioni) e non ha voglia di perderlo a gennaio. In più c’è la formula con la quale l’Inter può imbastire l’operazione ovvero prestito di 18 mesi con riscatto condizionato al verificarsi di una condizione anche banale. Niente obbligo di riscatto perchè i conti del club non lo consentono. L’unico modo è andare incontro alle richieste economiche dei Pozzo e dilazionare il pagamento in più anni. Si tratta comunque di un affare complicatissimo.

Il giocatore è tentato dall’Inter, la grande che tanto aspetta, ma la dirigenza friulana sa che sostituirlo non sarà semplice. L’Inter è disposta a offrire una parte dell’ingaggio pagato, il prestito di Vicino che però non gioca da un anno. Difficile che Nainggolan accetti di trasferirsi ad Udine: lui vuole tornare al Cagliari anche se la situazione è monitorata pure da Torino, Fiorentina e Genoa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

