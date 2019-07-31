Barone: "Boa e Lirola sono importanti per noi. Pradè sta facendo bene, vogliamo un mix tra gioventù ed esperienza"

Queste le parole rilasciate da Joe Barone, braccio di Rocco Commisso ai microfoni di TGT di Italia 7: “Avevamo dato il 10 agosto come termine ma abbiamo sbagliato i tempi. Boateng e Lirola sono due ca...

Queste le parole rilasciate da Joe Barone, braccio di Rocco Commisso ai microfoni di TGT di Italia 7: “Avevamo dato il 10 agosto come termine ma abbiamo sbagliato i tempi. Boateng e Lirola sono due calciatori importanti per la nostra Fiorentina. Il primo è un calciatore di altissimo livello, con una grande esperienza, anche a livello internazionale, che ci aiuterà a crescere. Lirola è un altro calciatore importante ma è un giovane emergente. Pradè sta lavorando molto bene, sta formando un grande gruppo con tanti calciatori nati a Firenze, fatti e cresciuti qui, che è una cosa importante. Negli Stati Uniti abbiamo avuto modo di vedere i nostri giovani che stanno facendo bene ma ci serve anche esperienza per crescere. Chiesa non è un problema, è un calciatore a cui vogliamo tutti bene, è forte ed è importante per noi. Calendario difficile? No, il nostro progetto è improntato sul lungo periodo. Esso prevede l’utilizzo di tanti giovani del nostro settore giovanile sui quali puntare forte perché vogliamo trasmettere un senso di appartenenza. Nainggolan ha un contratto con l’Inter quindi dovete parlarne con Pradé”.