Nainggolan smonta Dovbyk: “A Roma io giocavo con gente come Dzeko, non c’è paragone”

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex centrocampista belga di Roma ed Inter Radja Nainggolan proprio per commentare la sfida di stasera tra le sue due ex squadre, soffermandosi anche sulle punte con un riferimento all’attaccante bosniaco della Fiorentina con cui ha vissuto ottime stagioni in giallorosso: “Nell’Inter si esalta troppo Pio Esposito che ha fatto solo un gol e deve crescere ancora tanto per stare lì dove non ti aspettano. Diamogli il tempo per diventare un attaccante vero.”

Prosegue: “Per la Roma non dico niente, ora hanno Dovbyk mentre io giocavo con Dzeko a Roma, lasciamo perdere non si può neanche fare il paragone.”