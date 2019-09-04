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Radja Nainggolan è il vincitore del premio Davide Astori per l'Ussi Sardegna 2019

Il vincitore del premio Davide Astori assegnato nell'ambito dei premi Ussi  Sardegna 2019 dai giornalisti sardi sarà Radja Nainggolan. Saranno i genitori dell'ex capitano di Fiorentina e Cagliari a co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 18:14
Radja Nainggolan è il vincitore del premio Davide Astori per l'Ussi Sardegna 2019 -
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Il vincitore del premio Davide Astori assegnato nell'ambito dei premi Ussi  Sardegna 2019 dai giornalisti sardi sarà Radja Nainggolan. Saranno i genitori dell'ex capitano di Fiorentina e Cagliari a consegnarlo. La premiazione si terrà il 10 settembre.

 

 

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