Radja Nainggolan è il vincitore del premio Davide Astori per l'Ussi Sardegna 2019
Il vincitore del premio Davide Astori assegnato nell'ambito dei premi Ussi Sardegna 2019 dai giornalisti sardi sarà Radja Nainggolan. Saranno i genitori dell'ex capitano di Fiorentina e Cagliari a co...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 18:14
Il vincitore del premio Davide Astori assegnato nell'ambito dei premi Ussi Sardegna 2019 dai giornalisti sardi sarà Radja Nainggolan. Saranno i genitori dell'ex capitano di Fiorentina e Cagliari a consegnarlo. La premiazione si terrà il 10 settembre.