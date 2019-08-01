Repubblica, Pradè ha superato Cagliari e Samp per Nainggolan. Con l'aiuto dell'Inter si può chiudere

Secondo quanto riporta Repubblica, il nuovo sogno dei viola si chiama Radja Nainggolan. Il belga è stato scaricato dall'Inter, ha 31 anni ma può essere perfetto per il centrocampo della Fiorentina. È...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2019 09:59

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