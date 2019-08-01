Repubblica, Pradè ha superato Cagliari e Samp per Nainggolan. Con l'aiuto dell'Inter si può chiudere
Secondo quanto riporta Repubblica, il nuovo sogno dei viola si chiama Radja Nainggolan. Il belga è stato scaricato dall'Inter, ha 31 anni ma può essere perfetto per il centrocampo della Fiorentina. È...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 09:59
Secondo quanto riporta Repubblica, il nuovo sogno dei viola si chiama Radja Nainggolan. Il belga è stato scaricato dall'Inter, ha 31 anni ma può essere perfetto per il centrocampo della Fiorentina. È stato cercato anche dal Cagliari e dalla Sampdoria ma alla fine Pradè ha sorpassato tutti piazzandosi in pole position. Il nodo è quello dell'ingaggio perchè il centrocampista percepisce uno stipendio pari a 4,5 ma con l'aiuto dei nerazzurri l'operazione si può chiudere.