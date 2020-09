Sportitalia, la Fiorentina ha chiesto Nainggolan all’Inter, concorrenza di Cagliari e Torino. Le ultime

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni all’Inter riguardo Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è in vendita della società nerazzurra ed è sul mercato. É molto forte su di lui l’interesse del Cagliari che vorrebbe riportarlo in sardegna ma adesso anche la Fiorentina, insieme con il Torino, sta muovendo passi vero il giocatore dato che il passaggio di Nainggolan al Cagliari non si sta chiudendo per ragioni economiche, dato che la società sarda non può soddisfare le richieste dell’Inter che chiede 15 milioni di euro.

