Gazzetta, Nainggolan dell’Inter nel mirino della Fiorentina per gennaio. La situazione…

Nainggolan? Nell’ultimo giorno di trattative per non regalare un asset al Cagliari è stato bloccato da Zhang. I sardi non sono mai usciti di scena per stessa ammissione del presidente Giulini e sperano che la posizione dei nerazzurri si ammorbidisca. Intanto per Nainggolan ci sono gli apprezzamenti della Fiorentina e di altri club che lavorano nell’ombra per convincere il Ninja. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

