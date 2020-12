Gazzetta, Fiorentina probabile formazione: confermato il 3-5-2 visto contro il Sassuolo

Oggi alle ore 15 al Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina-Hellas Verona. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola Prandelli confermerà la formazione vista contro il Sassuolo. Modulo? 3-5-2 dunque. Dragowski tra i pali, Milenkovic-Pezzella-Caceres in difesa, Venuti-Bonaventura-Amrabat-Castrovilli-Biraghi a centrocampo. In avanti coppia Vlahovic-Ribery con il francese che probabilmente agirà alle spalle del serbo.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, LA FIORENTINA RIPARTE DA RIBERY, AMRABAT E VLAHOVIC MA SERVONO RINFORZI PER NON RISCHIARE LA B