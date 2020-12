Gazzetta, la Fiorentina riparte da Ribery, Amrabat e Vlahovic ma servono rinforzi per non rischiare la B

Nonostante siano pochi i punti conquistati dalla Fiorentina, due in cinque gare, tutto va nella direzione di Cesare Prandelli. Contro il Sassuolo si sono visti dei segnali positivi. I viola dopo la linea di forza, ovvero il ritiro, hanno deciso di cambiare strategia per non creare pressioni allo spogliatoio. In serata il via libera al ritorno a casa a Ribery, il mattino seguente a tutti. Per scongiurare la retrocessione ovviamente serve il ritorno di Ribery ai suoi alti livelli ma anche la crescita di Amrabat e di Vlahovic in avanti. Le certezze sono state riportate dal 3-5-2, servirà rivolgersi però al mercato di gennaio per rinforzarsi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

