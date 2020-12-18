Daino: "De Zerbi? Sta dimostrando di essere uno dei migliori. La Fiorentina sarebbe l'ideale per lui"

Daniele Daino è intervenuto ai microfoni di TMW esprimendo la sua opinione sulla piazza ideale per De Zerbi



Daniele Daino, ex difensore ed attualmente dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, rubrica di TMW Radio, esprimendo la sua opinione sulla piazza ideale per l'attuale tecnico del Sassuolo De Zerbi. Ecco le sue parole:

DE ZERBI "Lazio? Penso che non ci siano solo loro. Sta dimostrando di essere tra i migliori giovani allenatori. La Lazio tecnicamente sarebbe una squadra adatta alle caratteristiche di De Zerbi. Ma la Fiorentina sarebbe una piazza eccezionale, ideale per lui".

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